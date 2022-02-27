Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Gündem 27.02.2022, 23:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. Ayetinin yer aldığı bir görsel de yer aldı.
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022
Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/9GmMGkmJHc
Kaynak: AA
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