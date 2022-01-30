Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'a gidiyor

İşte Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi:

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel film gala gösterimine iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler İlçesi Üye Katılım Töreni'nde yer alacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenecek törenle anılacak.