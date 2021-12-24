Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TL mevduatı 23,8 milyarın üstünde arttı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AHaber - ATV - APara - ANews ortak canlı yayınında gündeme dair soruları cevaplıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satı başları şu şekilde:

Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın Türk Lirası'na yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Anamuhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz lıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankası'nda başikanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

SAAT 15.00 İTİBARIYLA...

Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler, rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatabndaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi. TL mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar lirarının üzerinde oldu.

"Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar

Kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak.

Amacımız yatırımcı sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL'ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü. Şu ara 11 civarında sanıyorum. Bu istikrarlı bir şekilde, gerekli dayanışmalar ve bizlerin de katkılarıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Bu anamuhalefetin, yavrularının bunların bugüne kadar gerçekçi bir yaklaşımı olmadı. Bundan sonra da olmaz. Birçok bu ara yalanlar dolanlar aldı başını yürüyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki hazine... Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3,6,9... Belirlenen tarihlerde neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak.

Vatandaşta burada 'Benim mağduriyetim yok. Devletim benim arkamda' diyor. Bir şeye güveneceksin 'Benim artık kaybıjm olmayacak.' Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stebilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak. Stabil bir kur olayı gerçekleşmiş olacak.

"TÜRK LİRASI KENDİ GÜCÜNÜ BULACAK"

Bugün de söylediğim gibi bu matematiksel bir olay değil. Çok kısa bir sürede kurdaki stebilizasyon gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiğpi yere doğru fdönecek. TL'de kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Biz buradaki gerekli adımları atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.

STOKÇULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Her şeyden önce gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Burada kontrollerimizi sıklaştıracağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süpermerket zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz.

Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız elindeki tüm imkanlarla üzerlerine gidecektir. İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açötırmayacağız. Bu noktada kararlıyız.

"VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDEN HİÇBİR FAALİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığınca bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetim sonuçları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendiriliyor. Denetim sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara en ağır para cezaları veriliyor.

Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımız mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz.

Bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi. Stokçulukla ilgili gerekli çalışmalar dediğim gibi Meclis'te tamamlanmak üzere. Vatandaşımızı mağdur edenlere en ağır cezaları vereceğiz.

TÜSİAD'IN TEPKİ ÇEKEN BİLDİRİSİ

Özellikle ülkesinin ve ömilletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz.

Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği gari bir açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür.

Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim.

CHP'NİN FAİZ ÇELİŞKİSİ

Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunun uyhgulmasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 ya da 6'ya kadar düştü. Enflasyonda 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Gezi Olayları patlak verdi. Bunun arkasında malum emperyal güçler, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef yalandan sürekli nemalanan Bay Keman, 'Faizi 0'a indirin. CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız' dedi. Geçenlerde de artırın dedi.

Şu anda yine faizi indiriyoruz. MB'nin attığı aıdmlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ

Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB'de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında bedelini öder.

KREDİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ülkemizde de küresel ekonomik yavaşlamanın ve salgının olumsuz etkilerini gidermek üzere çeşitli tedbirleri uygulamaya aldık. Üretimin ve istihdamın devam etmesi için hem bireylerin hem şirketlerin krediye ulaşım imkanını sağladık. Ancak bazılarının farklı harcamalarda bunu kullandıklarını biliyoruz. Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Bunda da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELEDEN NET MESAJ

2020 yılında salgın sebebiyle küresel ekonomi daralma yaşadı. Bu dönemde G-20'de Çin'le beraber büyüyen iki ülkeden biri olduk. Diğer 18 ülke berabat durumdaydı. Ama anamuhalefet Türkiye'nin G-20'den dışlandığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Şu anda önde gelen birçok ülke tarihin gördüğü en yüksek enflasyon oranını yaşıyor. Örneğin ABD'de enflasyon yüzde 6,8 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

IMF enflasyonunun 2022 yılının ikinci yarısından itibaren gerileyeceğini düşünüyor. Ama yukarı yönlü riskler bulunuyor. Bu çerçevede TCMB etkin bir şekilde iletişim kanallarını kullanıyor. TMCB doğrudan müdahalelerde bulunuyor. 5 müdahale yapıldı. Hemen muhalefet saldırdı. Merkez Bankas'nın bu yetkisi var. Bu yetkisini gerekli gördüğü hallerde kullanır. Lafa geldiği zaman 'MB bağımsız değildir' diyorsun. Bu bağımsızlığını sana sorarak mı yapacak?

ÖNLEM PAKETİMİZ İŞE YARADI

Önce MB'ye ardından da TÜİK'e gitmek istediler. Bu, devletin kurumlarını yıpratma anlayışını getiriyor. Ama ben görüyorum ki açıkladığımız önlem paketi işe yaradı. Mal ve hizmet piyasasına da yansımasını bekliyorum. Başta kamu bankaları olmak üzere reel sektöre her türlü proje bazlı desteği vermeye hazırız.

ÜRETİM İSTİHDAM VE İHRACATI ARTIRACAĞIZ

Büyümede istikrarlı bir ortamı sağlıyoruz, sağlayacağız. Şu bütün köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden geçen otomobillere, TIR'lara bakın... Bu kadar TIR buradan geçtiğine göre bunlar bir şeyler taşıyorlar. Fakir bir ülke olsa bunlar olur mu? Yoğun bir şekilde TIR'lar geliyor, gidiyor. Türkiye, son dönemdeki güçlü performansı ile örnek olan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bir ülkenin lojistiği, o ülkenin diğer ülkelerle olan yarışmasında onun önceliğidir.

Şu anda bizim loıjistik muhteşem ve her geçen gün daha da ileri gidiyor. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden istikrarlı bir ortamın tesisini sağlıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracatı da artıracağız.

ELEKTRİĞİ KİMİN ÜRETTİĞİNİ BİLMİYORSUN KILIÇDAROĞLU

Bütün bunlarla kimin yanında olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Amacımız Cari fazlaya geçmektir. Böylece toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz. Bay Kemal bu işlerden anlamıyor. Bakın, bu ara Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da istediği kalabalığı göremeyince ileri geri savruldu. 'Buranın belediyesini bize verin, çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' dedi. Ben İBB'nin belediye başkanlığını yaptım. Elektriği kimin ürettiğini bilmiyorsun. Elektrik, Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanlığı'na aittir.

Böyle bir imkanın ver, Adana sende. Çiftçisi bol olan bir memleket. Elektriği ver o zaman. Hep ata ata geldiniz buraya kadar. Aydın'a gideceksin şimdi. Orada neyi vaat edeceksin?

Hayatı yalan, akşam yalan sabah yalan. Siyaset bu kadar yalanı kaldırmaz. Cumhurbaşkanı olarak tavsiyem şudur... daha siz cumhurbaşkanınızı belirleyemediniz. Açıklayın da bilelim. Adı sanı belli olmayan bir cumhurbaşkanına tavsiyede bulunuyorum.

"İŞSİZLİKTE TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEĞİZ"

İşsizliği daha da aşağı indireceğiz. Tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizmden de büyük bir gelirimiz oldu. Turizmde 35 milyonu yakalamıştık turist olarak. Bu dönemde Rusya bizi yalnız bırakmadı. Aynı durum Avrupa'dan da olabilirdi. İstanbul turizmde iyi bir sıçrama yaptı. İnanıyorum ki 2022'de bu konuda iyi bir konuma geleceğiz. İşsizlikte de hedefleri yakalayacağız.

LÜTFÜ TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Siyasi ahlaktan uzak bir tutum. Bu millet bunlar ıdaha fazla kaldıramaz. Kaldıramaycağına göre de 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle bunları geldikleri yere gönderecektir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki; ahlak ve seviye bırakmadılar. Arkadaşlarıma hep söylüyorum, bunların terbiyesizliklerine uymayın, millete yaptığımız projelerden bahsedin.

Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Bay Kemal şirazesini kaybetmiş. Elime değil, sözlerine bakmış demiş. Hadi senin sözlerine baktık, peki şehit yakınına küfür edeni ne yapacağız? O da senin ortağın. Şehit yakınına söveni yakından takip ediyoruz, bunun Gazi Meclis'te işi olamaz. Bunların milletin hayrına işi olmaz.

Kocaeli'ndeki davaları devam ediyor. Kendilerine ait korsancılıkları... Millet bunun hesabını soracaktır.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Uzun süreden beridir ülkemizde aşı üretimi ile ilgili zihinsel çalışmaları yürüttük. Salgın, bir yerde hızlandırıcı bir faktör oldu. Hedefi Kovid aşısı şeklinde daraltınca hızlı bir şekilde koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri oldu.

Aşımızın hem etkinliğini hem güvenilirliğini test ettik, emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımına sunulacak. Artık vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır. TURKOVAC aşımız öncelikle vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak, daha sonra aşı tedarikinde zorlanan ülkelere gönderilecek. Talepler başladı.