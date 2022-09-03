Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz'e katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST Karadeniz'e katılacak.
Gündem 03.09.2022, 08:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretlerine bugün Samsun ile devam edecek. Erdoğan, TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST Karadeniz'e katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan Samsun'a geçecek. Erdoğan ilk olarak Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e gidecek.
Etkinlik alanındaki stantları gezecek, katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
Burada partisinin teşkilatına seslenecek olan Erdoğan, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.
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