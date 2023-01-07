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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Hep söylediğimiz gibi, tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz." dedi.

Gündem 07.01.2023, 16:41 07.01.2023, 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sel afeti, yolların kapanmasına, ev, iş yeri, araç ve seraların su altında kalmasına sebep oldu. Rabim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum. Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik. Bakanlarımızı hemen bölgeye göndererek çalışmaların koordinasyonunu sağladık. Çeşitli kurumlarımıza ait 2385 personel ve 454 araç selin yaşandığı ilçelerimizde müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yürüttü. Sel sularının bastığı 624 ev ve iş yeri temizlendi. 14 konut tahliye edildi, heyelan tehdidi altındaki 8 konut tamamen boşaltılarak içinde yaşayan vatandaşlarımıza konteyner verildi. Acil ihtiyaçlar için toplam 171 milyon lira ile barınma ve gıda malzemeleri kurumlarımızca bölgeye gönderildi.

Önceki yıl yaşanan yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, maddi ve manevi her türlü desteği verdiğimiz gibi sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık. Sizleri yalnız bırakamazdık. Şimdi kenarı Dicle'deki bir kurdun bir kuzuyu çalıp götürmesi, bunun bir değişik versiyonudur. Bir musibet var, bir felaket var. Bu felaketin olduğu yerde biz devletiz. Devlet olarak biz halkımızı, biz vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu deprem olabilir, sel afeti olabilir. Bu ayrıca geçen yıl olduğu gibi yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız. Niye? Siz bize bir görev verdiniz. Dediniz ki 'Bak emaneti size teslim ediyoruz. Başımıza bir musibet geldiği zaman siz bizim yanımızda olacaksınız.' Biz bunu Manavgat'ta, Muğla'da, Antalya'nın diğer ilçelerinde yaptık. İşte şimdi de burada yine aynı şekilde anında Bakan arkadaşlarımı gönderdim, aynı şekilde bütün kurumlarımızı seferber ettik ve elhamdülillah kısa zamanda bu felaketi ortadan kaldırdık.

Şimdi bakıyorum o televizyonlarda gördüğüm rezillik, felaket kalmadı. Her taraf hamdolsun elden geçirildi ve şu anda da arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyorlar. DSİ burada yine yoğun bir şekilde çalışıyor. 558 metre uzunluğunda bir geniş box vardı. Bu box'ı tamamen yıkarak kaldırıyoruz açık sisteme geçerek burayı artık bu tür felaketlerden koruyalım diyoruz.

Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Hep söylediğimiz gibi, tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz.

Bize hep şunu söylerdi büyüklerimiz, "dere yatağında akar." Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bırak yatağında aksın. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada mutlaka suların kendi mecrasında tahliyesine imkan verecek dere yatakları da var. Bu dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su, gün gelir sel olup üzerimize biner. DSİ'nin son yıllarda bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım, sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir. Ancak ortaya çıkan tablo, bundan sonra benzer yıkımlara maruz kalmamamız için yeni tedbirler almamız gerektiğini de gösteriyor.

Bu çerçevede acilen yapılması gereken yeni yatırımların tespitini tamamladık, hazırlıklarını bitirdik, inşasına başlama aşamasına geldik. Akmaz, Üleşik, Yapraklı, Göksu, Beysi, Salur, Başgöz, Karaçay derelerimizde taşkın koruma tesisleri, Gavur, Göksu ve Akmaz'da mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için de önemli olan Erentepe, Kömür Ocağı, Ortaköy ve Kanlıböngeç göletlerinin yapımına bu yıl başlıyoruz. Kamulaştırma işlemlerinin ardından bizleri sel afetinden koruyacak bu projeleri 4,3 milyar liralık yatırımla süratle tamamlayacağız.

Ayrıca ağır hasarlı 23 binayı da bu yıl içinde inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdi biz buradan Manavgat'a gidiyoruz. Manavgat'ta da yangın afetinde benim vatandaşlarımın binaları yanmıştı. Ben onlara ne dedim? Hemen dedim inşallah burada gayet güzel, modern evler yapıp bunları size en kısa zamanda teslim edeceğiz. Şimdi bugün inşallah bunların 450 kadarını teslim ediyoruz. Geri kalanlarını da en kısa zamanda teslim edeceğiz. Sizlerden de hem konut hem iş yeri hem sera yapımında hem de diğer tüm binaların ve altyapıların inşasında dere yataklarının önünü kapatmama hususunda hassasiyet bekliyorum. Basit koruma önlemleriyle, küçük hasarlarla atlatabileceğimiz sel felaketlerinde büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Bu tedbirlerin ihmali sebebiyle Allah göstermesin hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, hiçbir vatandaşımızın uğrayacağı maddi zarar yüzünden üzülmesine rıza gösteremeyiz.

İnşallah bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz dirayetli yaklaşımla bölgemizde sel felaketi tehdidini asgariye indirmiş olacağız.

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