Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler için hazırlanan belgeselde yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde merhumeyi anlattı.

“Sizler benim hayalimin süsüyken, bugün hayallerimin gerçeğisiniz.”



Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan #Şule belgeseli, yarın akşam 19.45’te TRT 1’de. pic.twitter.com/uWxAUdVK2t — TRT 1 (@trt1) February 27, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1'in Twitter hesabından paylaşılan belgeselin tanıtım videosunda Şenler için, "Kitap ve yazılarının yanı sıra ülkenin dört bir yanını dolaşarak verdiği konferanslarıyla da on binlerce insana en zor zamanlarda büyük bir cesaret vermiştir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ise başörtülü öğrencilerin üniversitelerde tesettürlü şekilde okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebine öncülük eden Şenler'e, "Şule abla" diye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule abla, 'Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz.' diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize."

Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi saat 19.45'de TRT1'de yayınlanacak.