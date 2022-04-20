Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spordaki başarılarımız tesadüf değildir
Milli sporcularla iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spordaki hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Gündem 20.04.2022, 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ülkemizin sporda başarı grafiği sürekli yükseliyor. Sporcularımız uluslararası yarışmalardan artık boş dönmüyor. Bugün sporcularımız saygı duyulan ve çekinilen bir rakip olma seviyesine ulaşmışlardır.
Olimpiyatlarda tarihimizin en yüksek katılım fırsatını elde ettik. 28 madalya kazanarak milletimizin gurur kaynağı oldular.
Spordaki başarılarımız tesadüfi değildir, kazandığımız her madalyanın arkasında zorlu süreç vardır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.
Önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağımızdan eminim. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.
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