Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılışlar için geldiği Diyarbakır'dan Silvan ilçesine geçti.
Gündem 23.10.2022, 20:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.
Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.
Kaynak: AA
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