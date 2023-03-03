Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetlerini geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açtığı vatandaşlardan deprem bölgesinde bulunanlardan vazgeçti.
Gündem 03.03.2023, 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen illerdeki hakaret soruşturmalarında şikayetinden vazgeçtini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.
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