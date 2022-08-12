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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı.

Gündem 12.08.2022, 00:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Ferhat Gedik #eren bülbül
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