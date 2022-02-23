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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı

Senegal'de kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Gündem 23.02.2022, 19:42 23.02.2022, 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı

Senegal'de şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı askeri yetkililer ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Hayrettin Eren'in ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

"Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları anlattı:

"Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa, Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık, kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular fakat ne bir an ileri ne bir an geri, Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor." 

"Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu biliyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da doktorlarla hastaneye giderek son ana kadar Eren'in yanında olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki takdir buymuş. Şehidimizi aldık ve ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslektaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz, bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman, her yerde, nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine, camiamıza, meslekteki tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Eren'in naaşı çevik kuvvet ve meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı.

Eren'in cenazesi toprağa verildi

Eren'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehit Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Oktay, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını aile üyelerine teslim etti.

Şehit Eren'in cenazesi daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Hayrettin Eren'in öz geçmişi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 10 Aralık 1968'de dünyaya gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren, 1992'de Eskişehir Polis Okulundan mezun oldu. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Eren, 1999'da Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak kurs bitimi Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hayrettin Eren, 1999-2001 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2001-2002 arasında Van Emniyet Müdürlüğünde, 2002-2006 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2006-2014 arasında Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla çok sayıda maaş taltifi, başarı belgesi ve takdirnamesi bulunan Eren, evli ve 3 çocuk babasıydı.

#Senegal
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