Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesine ziyarette bulundu.
Gündem 06.08.2022, 22:11
Gün içinde Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışından sonra Şehit Sarı'nın babaevine geldi.
Burada Sarı'nın ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit için dua etti.
Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Kaynak: AA
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