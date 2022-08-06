Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesini ziyaret etti

Gün içinde Kocaeli'de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışından sonra Şehit Sarı'nın babaevine geldi.

Burada Sarı'nın ailesiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit için dua etti.

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.