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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçime 4-5 ay kaldı karşımızda aday yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masaya tepki gösterdi. Erdoğan, "Seçime 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider" şeklinde konuştu.

Gündem 10.01.2023, 16:22 10.01.2023, 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçime 4-5 ay kaldı karşımızda aday yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Devletimizin omurgasını, esnafı merkeze alarak inşa ettik. Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnaflarımızdır. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Ülkede işlerin nasıl gittiğini görmek için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.

Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu'da Esnaf demek, ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat. Ahilik teşkilatının piri hak ile sabır dileyip gelen bizdendir buyuruyor.

Esnafa müjde

Esnafa verilen destek paket limitini 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı.

Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.

Genç girişimcilerimizi 'İlk İş Yerim' projesiyle uygun şartlarda iş yeri sahibi yapıyoruz. Çalışanlarımızıda enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ediyoruz.

6'lı masaya tepki

Seçime 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar etrafına 6 kişi koymular, bir de masa dışından var 7. Herkes bir aday ismi beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişi yönetecekleri kararı çıktı.

6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Bunlar 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Parlamenter sistem adı altında çıktıkları yolda döndüler dolaştılar eşi benzeri olmayan bir yolla devam ettiler.

Oyu millet verecek, ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tane tokmak birden inecek. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar.

Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla oyun oynamak demektir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.

#cumhurbaşkanı erdoğan
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