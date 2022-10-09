Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ünivesitemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bu güzel binada Türkiye'nin en modern sanat birikimini ihya ediyoruz.

Gerek binası gerek koleksiyonuyla bu müze ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri olacak.

Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk.

Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik.

Sanat dalları ve sanatçıların arasında ayrım yapmadan güzeli, başarıyı ve kaliteyi desteklemenin çabası içinde olduk.

Sınırlarımız içinde başarılı adımlar atarken, yurt dışındaki kültürel varlıklarımızı da ihmal etmedik. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin ait olduğu yere dönmesi için çaba sarf ettik.

Sanatı tekelleştiren, sanatçıları toplumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açılarını reddediyoruz.

Onur Şener'in öldürülmesi olayını siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, genç yaşlı evladını toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür.

Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız. Ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralayan, acılarını daha da derinleştiren fevriliklerden de uzak duracağız. Bu konuda sanatçısından gazetecisine, siyasetçisinden sokaktaki vatandaşına kadar hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.