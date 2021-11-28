Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Gündem 28.11.2021, 11:05
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı.
Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi, yarım saat sürdü.
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