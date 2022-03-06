Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gündem 06.03.2022, 13:48
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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