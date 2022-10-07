Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'dan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.