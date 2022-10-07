Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'dan döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.
Gündem 07.10.2022, 09:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
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