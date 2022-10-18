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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı, vefatının 2'nci yılında rahmetle andı.

Gündem 18.10.2022, 23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Özdemir Bayraktar
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