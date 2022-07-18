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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci kredi borcunda sadece ana para alınacak"

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Gündem 18.07.2022, 17:03 18.07.2022, 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci kredi borcunda sadece ana para alınacak"

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarına değinen Erdoğan, "Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

'ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR'

(15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü) FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

'BAYRAMDA 140 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLANDI'

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı krizleri, biz başarıyla yönetiyoruz. Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye, 2023'ü kazasız, belasız, hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında yeni ve aydınlık dönemin beklediğini göreceğiz.

'KYK'DA ANA PARA ÖDENECEK'

Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk.

SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Öte yandan devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine de asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak."

#Recep tayyip erdoğan #kabine toplantısı
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