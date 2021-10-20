Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da: Çabaları takdire şayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijeryalı mevkidaşı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan "Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. İşbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijeryalı mevkidaşı Buhari basın toplantısı düzenledi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
5 yıldan aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Buhari ile, ilişkilerimizi tüm yönlerden gözden geçirdik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 60. yıldönümünü idrak edeceğiz.
Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. İşbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız. Nijerya ile işbirliğimizi her alanda ileri taşımaya kararlıyız. Geçen yıl ticaret hacmimiz iki milyar doları buldu.
Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.
Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan ticaretlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çokça terör örgütüyle mücadele ettik.
FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
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