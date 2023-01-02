Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret ederek sağlığı hakkında bilgi aldı.
Gündem 02.01.2023, 00:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Kaynak: AA
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