Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 20 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarına New York'ta devam ediyor.
Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu marjında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
20 Eylül'de Genel Kurul'da konuşma yapacak.
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek.
Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.
Erdoğan Türkevi'nde konaklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl açılan Türkevi'nde konaklıyor.
Birleşmiş Milletler Binasının tam karşısındaki Türkevi, Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmelerine ev sahipliği yapacak.
Erdoğan ABD'deki Türk ve Musevi kuruluşlarının temsilcileri ile görüşecek
Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı kalmayacak.
Cumhurbaşkanı, 5 gün sürecek ziyaretinde ABD’deki Türk ve Musevi kuruluşlarının temsilcilerini de kabul edecek.
Türk-Amerikan iş konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak. Amerikalı iş insanları ile buluşacak.
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