banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da kendisini davet eden ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninin ardından kendisini davet eden 19 yaşındaki genç kızın ailesinin evine konuk olarak aileyle sohbet etti.

Gündem 14.01.2023, 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da kendisini davet eden ailenin evine konuk oldu

Menteşe Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaşayan Soğancı ailesini ziyaret eden Erdoğan, baba Selman Soğancı ve diğer aile üyeleriyle sohbet etti. Erdoğan'ın ev ziyareti yaptığını duyan vatandaşlar da sokakta kalabalık oluşturdu.

Bir süre aileyle sohbet ettikten sonra evden ayrılan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir turu yaptı.

Ziyarete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile beraberindekiler de eşlik etti.

"Cumhurbaşkanımız bana 'çay içmeye geleceğim' diye söz vermişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet eden 19 yaşındaki Ayşegül Soğancı, AA muhabirine, Erdoğan'ı en son 9 yaşında gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın kendisine çay sözü olduğunu ifade eden Soğancı, "Cumhurbaşkanımız bana 'çay içmeye geleceğim' diye bir söz vermişti. Ben de bugün 'bana söz verdiğinizde 9 yaşındaydım şimdi ise 19 yaşındayım çay içmeye gidiyoruz başkanım' dedim ve bize geldi." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soğancı, "Miting alanına giderken otobüsü durdurdum. Fotoğraf çektirirken konuştuk. O zaman söyledim. Hayallerimiz gerçekleştiği için çok mutluyum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Gülşah Soğancı da "Rüyalarımıza giriyordu. Bizim için büyük bir hayaldi. Evimize kadar buyurdular, geldiler. Allah onun yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Muğla
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Manisa FK 19 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 18 29
8. Brighton 18 28
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 19 18
14. Everton 19 18
15. Nottingham Forest 19 18
16. Leeds United 18 17
17. West Ham United 19 16
18. Bournemouth 18 16
19. Wolves 19 15
20. Southampton 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Rayo Vallecano 17 26
9. Osasuna 16 24
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 17 18
13. Sevilla 17 18
14. Getafe 16 17
15. Almeria 16 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
banner23