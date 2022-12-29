Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 adet gül takdim ederken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak olan Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.