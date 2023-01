Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekliye zammı yüzde 30'a çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, Türkiye ve millet için çok büyük anlamlara sahip 2023 yılının ilk grup toplantısının herkes için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederek başladı.

Bugün, 2022 yılının son kabine toplantısının ardından bir kısmını milletle paylaştığı geçen yıla ilişkin değerlendirmelerine devam edeceğini ifade eden Erdoğan, 2022'de millete kazandırdıkları, insanların günlük hayatlarına dokunan çalışmalardan bazılarını da kısaca tekrar hatırlatacağını, yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletin huzuruna çıktıkları her hükümet ve parti programının bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçtiğini dile getirerek, şehirlere yaptığı ziyaretlerdeki toplu açılış törenleri ve diğer programlarla da bu şöleni illere de taşıdıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz. Varsın birileri, ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri, bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri, kendi saplantılarını, ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin."

"Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine, eser ve hizmet siyasetine bakacaklarını söyleyerek, "Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

"Biz, ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmiyle demokrasimizi güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı, diğerlerinden budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur. Önümüzdeki yüzyılı kucaklayan vizyonumuz da muhkemdir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz."

Erdoğan, en büyük güçlerinin inançları olduğunu dile getirerek, Allah'ın yardımına ve milletin desteğine güvenmeye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her konuda herkes için hayırlı olanı yapma niyetiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletle birlikte gerçekleştireceklerini kaydeden Erdoğan, kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye'nin imkanlarını, yatırımla, destekle, teşvikle, ücret artışıyla, yardımla milletin her kesiminin istifadesine sunacaklarını aktardı.

Erdoğan, yeni yönetim sisteminin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetini, programlarını ve projelerini daha hızlı hayata geçirmek için kullandıklarını; Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan siyasi, diplomatik, askeri gücünü her bir insanın hayatına olumlu katkılar sağlayacak kazanımlara dönüştürmeyi sürdüreceklerini anlattı.

"Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye..."

Ömer Hayyam'ın "Bir sır var daha, çözdüklerimizden başka; Bir ışık var daha, bu ışıklardan başka; Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye; Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka." dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçime yönelik bütün gayretlerini ortaya koyacaklarını belirten Erdoğan, bunun bitiş değil başlangıç olduğunu ve bu şekilde kazanacaklarını kaydetti.

Bu arada Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada salonda bulunan partililer sloganlar attı. Bir süre sloganları dinleyen Erdoğan, bir grubu işaret ederek "Bunlar Kasımpaşalı" ifadesini kullandı.

Bir dinleyicinin "Seni seviyoruz, Kasımpaşa burada." şeklinde bağırmasının ardından Erdoğan, "Yanlışlıkla çocuğu aşağı atmayın." şeklinde uyarıda bulundu. Bu durum salonda gülüşmelere neden oldu.

Geçen yıl 101 kilometresi otoyol olmak üzere 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptıklarını anlatan Erdoğan, uzunluğu 13,3 kilometreyi bulan 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladıklarını belirtti.

Ülkenin en önemli ulaştırma projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, Malatya çevre yolunun birinci kısmını ve Malatya-Hekimhan yolunu, Diyarbakır Güney Batı çevre yolunu, Bitlis çevre yolunu ve Bitlis Çayı viyadüğünü, TOGG fabrikası bağlantı yollarını, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf tünelini, yeniden inşa edilen Yusufeli yollarını, 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğü, Eğiste Hadimi viyadüğü ile Hadim yolunun 63 kilometresini, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzey Batı çevre yolunu, Mersin Otoyol Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağını, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu, Mardin'de Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarını hizmete aldıklarını kaydetti.

"Avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede"

Erdoğan, deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı'nı hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını anlatarak, "Gördüğünüz gibi avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede. Ama biz gerçekleri anlatıyoruz." dedi.

Konya-Karaman hızlı tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Milli elektrikli tren setini ürettik. Haberleşmede Türksat 5B uydusunu hizmete verdik. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli otoyolunun önemli bir kısmını Honaz Tüneli dahil Denizli çevre yolunun biten kısımlarını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Uşak çevre yolunun biten kısımlarını, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ile 122 kilometre olan Antalya-Alanya otoyolunun inşasına başlayacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Bu çerçevede Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Ankara-İzmir, Mersin-Gaziantep, Bandırma-Osmaneli, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları süratlendiriyoruz. Yerköy-Kayseri, Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz. Şimdi önemli bir yere geliyorum. Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alacak.

Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas ve 70 kilometrelik Torbalı-Tire kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt, Gümüşhane, Yozgat ve Çukurova havalimanlarını bitiriyor, Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. Kablosuz haberleşme imkanını genişletmek için yaklaşık 1100 köyümüze daha 4,5G teknolojisiyle mobil geniş bant hizmeti sunuyoruz."

Geçen yıl enerjide kurulu gücü 100 bin megavatın, iletim hatları uzunluğunu 73 bin kilometrenin, dağıtım hatlarının uzunluğunu 1 milyon 363 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Toplam kurulu gücümüzün yüzde 54'üne ulaşan yenilenebilir enerji gücümüzle Avrupa'da beşinci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik. Küresel düzeyde hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Yani elektrik faturalarının yarısını doğal gaz faturalarının dörtte üçünü vatandaşlarımız adına devletimiz üstlendi." diye konuştu.

Erdoğan, sosyal yardımlar kapsamında 2,4 milyon haneye 2,9 milyar lira elektrik desteği, 311 bin haneye 114 milyon lira doğal gaz tüketim desteği verdiklerini belirterek, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüklerini ifade etti.

Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayısını 703'e, doğal gaz hizmeti sunulan vatandaş sayısını 70 milyona, abone sayısını 19 milyonun üzerine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Son ilave ile birlikte Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4,6 milyar metreküpe ulaştırdık. Tuz Gölü'nde de 5,4 milyar metreküpü hedefliyoruz. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldık. Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han, Yörükler Kuyusu'nda başladığı sondajına Taşucu'nda devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 51 gemi ve 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni keşifler ve güncellemelerle doğal gaz rezervimizi güncel rakamlarla 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik." dedi.

Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini Türkiye'de keşfettiklerini, madencilik ihracatının 6 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, "Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart ayı sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Ülkemizin en önemli strateji ürünlerinden borun katma değerini yükselten karbür üretimi tesisiyle ferro bor tesisini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Elektrikli otomobil sektörünün en kritik parçalarından biri olan lityum üretim tesisinin temelini atacaklarını, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde kapasite genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili projelere hız vereceklerini bildirdi.

Geçen yıl sanayide KOSGEB destekleri kapsamında 102 bin işletmeye 8,9 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, kurdukları 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesiyle bu alanda çalışan girişimcilere sundukları altyapıyı güçlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz Dene-Yap atölyelerini 81 ilimize yaygınlaştırarak 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi TEKNOFEST'in Karadeniz Bölgesi ve Azerbaycan'da gerçekleştirilmesine katkı sağladık. Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kuruluşunu sağlayarak projeyi bilfiil hayata geçirdik. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı çerçevesinde 18,1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. Kurduğumuz yeni 16 OSB ile toplam sayıyı 348'e yükselttik, ayrıca 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 480 milyar lirayı bulan 11 bin 613 yatırım teşvik belgesi verirken, yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık."

Erdoğan, Türkiye'ye 10,3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektiklerini, araştırma geliştirme çalışmalarında 8 binin üzerinde projeye 2,5 milyar lira kaynak aktardıklarını, kalkınma ajansları vasıtasıyla 1000'in üzerinde projeye 1,1 milyar lira; bölge kalkınma idareleri aracılığıyla da 633 projeye 1,5 milyar lira destek verdiklerinin altını çizdi.

Erdoğan, savunma sanayi alanındaki çalışmaların başlı başına bir program konusu olduğu için başka platformda anlatacaklarını ifade etti.

"Sınai mülkiyet portföyünü 2 milyon 400 bine yükselteceğiz"

Bu sene sanayide elektrikli araç altyapısını geliştirmeyi sürdüreceklerini, OSB sayısını 360'a yükselterek, 65 yeni OSB için de yer tahsisi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Teknoloji Sicil Kanunu'nu çıkartarak yüksek teknoloji tasarımı ve üretimi yapan firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. KOSGEB desteklerini dijital ve enerji dönüşümü başta olmak üzere her alanda yaygınlaştıracağız. GAP, DAP, DOKAB ve KOB bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarını arttıracağız. Ülkemizin tescilli sınai mülkiyet portföyünü 2 milyon 400 bine yükselteceğiz. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, geçen yıl çevre ve şehircilikte sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük toplu konut hamlelerinden biri olan İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Arsam kampanyasıyla 500 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa, 50 bin iş yeri için harekete geçtiklerini anımsatarak, hazırlıkları tamamlanan yerlerde hemen ihale ve inşaat çalışmalarına başladıkları projede, şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler ve gençlere özel kota ayırdıklarını söyledi.

Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 45 ilde 80 tarihi meydanı gün yüzüne çıkartacak faaliyetlere başladıklarını belirten Erdoğan, çeşitli illerde 27 bin afet konutu ve 20 bin sosyal konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini; yeni Yusufeli ilçesini altyapısı ve üstyapısıyla tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade etti. Sanayi alanlarını şehirlerin dışına çıkarma kapsamında 12 kentte 4 bine yakın iş yeri inşa ettiklerini, Ağrı'da 314 ahırı ve 4 veterinerlik binasını kapsayan hayvancılık bölgesi projesinin temelini attıklarını belirten Erdoğan, Elazığ ve İzmir'de depremden; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden; Antalya ve Muğla'da da yangından etkilenen vatandaşlar için 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahır inşasını bitirdiklerini kaydetti.

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük yaptık. Millet bahçesi sayımızı 468'e, korunan alan miktarımızı ülkemizin yüzde 12,5'una çıkardık. Doğal sit alanlarında 24 bin metrekare çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde 2 milyon metrekare taşınmazı toplam tutarı 53 milyar lirayı bulan yatırımlar için tahsis ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyar 634 milyon lirası kira yardımı, 1 milyar 59 milyar lirası kamulaştırma ödemesi, 5 milyar 269 milyon lirası proje uygulaması olmak üzere toplamda diğer başlıklarla 8,5 milyar liraya yakın harcamada bulunduk. Yine kentsel dönüşüm çalışmaları için 80 bine yakın bağımsız bölümü içeren 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını, 155 bine yakın bağımsız birimin de yapımını tamamladık.

"Ülke genelinde ekolojik koridor oluşturacağız"

Plastik poşet kullanımında sağladığımız azalma sayesinde 1 yılda 550 bin ton atığın oluşumunu engelleyerek 3,8 milyar lira tasarruf yaptık. Katı atık düzenleme depolama tesislerinin hizmet verdiği nüfusu 69,5 milyona çıkardık. İller Bankası vasıtasıyla 3,2 milyar lira proje bedeli olan 411 projeyi tamamladık. 2 bine yakın çevre projesine 1,8 milyar lira yatırım yaptık. Bu sene çevre ve şehircilikte depozito yönetim sistemini tüm illerimizde ve ilçelerimizde kuracağımız 7 bin noktayla faaliyete geçireceğiz. Millet bahçelerimizin büyüklüğünü 81 milyon metrekareye çıkaracak, korunan alanlarla birlikte ülke genelinde ekolojik koridor oluşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kavuşturacaklarını söyledi.

Köydes projeleriyle kırsal alanlardaki yerleşimler için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacaklarını, Türkiye Tapu Uygulaması'nı hayata geçirerek, kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceklerini aktardı. Belediye nüfusunun tamamını katı atık hizmetinin kapsamına alacaklarını, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi için güneş ve rüzgar santrali kurulacak hazine alanlarını kurumların ve yatırımlarının hizmetine sunacaklarını ifade eden Erdoğan, TOKİ'nin, yapımı süren 138 bin konut inşasını yeni ihalelerle daha da arttıracaklarını kaydetti.

Geçen yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerin 24 bin yeni makine ve ekipman alımını sağladıklarını; su ürünleri yetiştiriciliğinin üretiminin ve ihracatının geliştirilmesi konusunda bir dizi projeyi devreye aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hayvancılığın geliştirilmesi için sığır cinsi soy kütüğünden damızlık yetiştiriciliğinin desteklenmesine kadar pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Hem vatandaşlarımızın ihtiyacını kesintisiz karşılamak hem de ihracatımızı desteklemek için yüksek taban fiyatları ve desteklemelerle üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını elektronik devlete entegre ederek üreticilerimize önemli bir kolaylık sağladık. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının üçüncü etabı için hazırlıklara başladık. Kent tarımı modeliyle üretimi yaygınlaştırmak üzere jeotermal ısıtmalı seralar için tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri projesini güçlendirdik. Eko turizm alanları ve rotalarını çoğaltarak ve millet ormanlarını yaygınlaştırarak ülkemizin güzelliklerini insanlarımızla buluşturduk."

"Yeni bir destek projesi hazırladık"

Orman köylülerini destekleyerek yeni projeler devreye aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Orman köylülerimize bir de müjde vermek istiyorum; bilindiği gibi orman köylerimizde yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlığını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini arttırarak refah seviyesini yükseltmek ve hayata şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen, yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz olarak verilen Orköy ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan ve orman emvali üretim işlerinde çalışan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını 2022 yılında yüzde 112 arttırmıştık. Şimdi de birim fiyatları yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 arttırıyoruz. Böylece 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz. Hem Orköy ödemelerinin hem de yeni birim fiyatlarının orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5'inci büyük barajı Yusufeli'nin inşasını tamamlayarak 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretimine başlamak üzere su tutmaya başladıklarını söyledi.

İklim değişikliği ve yanlış kullanım sebebiyle azalan yer altı sularını besleyecek tesislerinin inşasını sürdürdüklerini, aralarında Silvan projesinin de olduğu Türkiye'nin önemli sulama tüneli ve tesislerin inşasına devam edecek tedbirleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, kuraklığı izlemek, değerlendirmek ve alınacak tedbirleri belirlemek için ülke çapında yeni bir proje başlatacaklarını aktardı.

Türkiye'nin önemli bir gelir kaynağı haline dönüşen su ürünleri üretimini teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Tarım ürünlerinde fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar kuracağız. Biyolojik gübrelerin geliştirilmesini ve kullanılmasını yaygınlaştıracağız. Ülkemizin peynir envanterini çıkararak bu önemli değerimizin hak ettiği yere gelmesine destek sağlayacağız. Hayvancılığı teşvik ederek ve arzı çoğaltarak et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz. Tüketim yoğunluğu yüksek olan İstanbul gibi büyük şehirlerimiz başta, kent tarımını yaygınlaştırarak hem tasarruf hem gelir artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 2022'yi kapatırken asgari ücreti, bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerine yönelik müjde verdiklerini anımsattı.

Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 2023'ün ilk iş gününü, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, dün de 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

Memura ve emekliye yüzde 30 zam

Memur maaşlarında geçen yıl yüzde 87'lik artışa gidildiğini, özellikle temmuzda yüzde 42'ye varan bir zam yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda, bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. "

Memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi.

"Bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

"En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.

Yeni emekli ve memur maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 2023'ün ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başörtüsüne anayasal güvence getiren kanun teklifini değerlendirdi.

CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan "başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi" konusunu, Anayasa teklifiyle aile kurumunu güçlendirecek ilave bir adımla kökünden çözme iradelerinin takipçisi olduklarını söyleyen Erdoğan, "Şayet bu teklif, Meclis Genel Kurulunda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif, 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta gelişmeleri yakından takip edip üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de "yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez" denilen ne varsa hepsini de vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizde yapay gündem, şov, göz boyama olmaz. Bizde yalnızca yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise yalnızca kendilerini kandırırlar." ifadesini kullandı.

"Yunan, 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı"

Erdoğan, "Muhalefetin 'yapılamaz' dedikleri ve yapılanlar" başlıklı videoyu izletti. Video, partililerce ayakta alkışlandı.

Videoda yer alanların ilginç şeyler anlattığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP'nin geçmişiyle bir farkı var mı? Dün neyse bugün de o. İşte Bayraktar, Baykar, bütün eserleriyle... Gelirken arabada onu konuşuyorduk; Baykar, bize bir şeyi öğretti. Artık biz yaparız, yaparız, yaparız. Biz İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor, 'Uyuyorsunuz, bak, adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara 'Yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım' dedim. Tabii bu haber geçince bu sefer Yunan, 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun, uslu durun, bizim Atina'yla matinayla işimiz yok, bize dokunmayana biz dokunmayız. Karabağ'a gittik, niye gittik? Karabağ'da kardeşlerimiz var, onların imdadına yetiştik. Aynı şekilde Libya'ya gittik. Kardeşlerimiz var, onun için gittik. Kardeşlerimizin, mazlumların, mağdurların olduğu her yerde Türkiye var, Türk var."

AK Parti'nin, vizyonunu ortaya koyduğunu, programını ve projelerini hazırladığını, en doğru vakitte bunları hayata geçirdiğini, daha sonra büyük hedeflere yöneldiğini dile getiren Erdoğan, "Biz işte buyuz. Çalışanlarımızdan emeklilikte yaşa takılanların meselesini hal yoluna koyduğumuz gibi ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de inşallah seçim sandığında çözüme kavuşturacağız." sözlerini sarf etti.

Attıkları her adımın, açıkladıkları her haberin, milyonlarca insana doğrudan dokunarak hayatını olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesi, toplum kesimlerinin karşılanmamış hiçbir talebi, bölgemizde ve dünyada tamir edilmemiş hiçbir ilişki, velhasıl geride 'keşke' demeyeceğimiz hiçbir konu bırakmama azmiyle yolumuza devam ediyoruz. Amacımız, ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na, geçmişin tüm yüklerinden arınmış, enerjisini tam kapasite yeni hedeflerine yöneltmiş, vaktinin tamamını geleceğine hasretmiş şekilde girmesini sağlamak. Milletimize şükran borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta Antalya'ya gideceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kumluca'ya gideceğiz, yaptığımız bütün konutları, yerlerinde göreceğiz. Manavgat'ta o konutlar, Kumluca'da malum sel afeti; hemen orada neler yaptığımız hepsi ortada. Böylece laf ola beri gele yok, biz tam aksine milletimizin derdiyle hemhal olan bir iktidarız. İşte o akşam arkadaşlarımız anında Kumluca'ya gittiler. Ardından aynı şekilde Finike, bütün oraları dolaşmak suretiyle bütün adımlarımızı attık. Rabb'imden 2023'te bizlerle birlikte cümle kullarının hakkında hayırlı olanı takdir ederken her derde derman, her zorluğa kolaylık, her darlığa bolluk, her bedene sağlık, her ömre bereket vermesini, dualarımızın kabulünü niyaz ediyoruz."