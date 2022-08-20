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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Gündem 20.08.2022, 23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Mardin #Başsağlığı
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