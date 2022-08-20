Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Gündem 20.08.2022, 23:11
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Bir kez daha başımız sağ olsun.
Kaynak: AA
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