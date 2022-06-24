Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin naaşına omuz verdi

Ömrünü İslam’a adayan alim, İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu’nun vefat haberini duyurmasıyla, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sevenleri yasa boğuldu. Siyasi isimler de dahil olmak üzere, birçok çevreden taziye mesajları art arda yayınlandı.

FATİH CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

Ustaosmanoğlu’nun son yolculuğu için bugün yüzbinlerce kişi Fatih Camii’ne akın etti. Geceden bu yana gelen sevenleri cami çevresini doldurdu, bölgede adeta tarihi bir kalabalık yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok siyasi ismin de katılım sağladığı cenaze törenine, 3 milyon kişinin katıldığı öğrenildi.

"İLİM, İRFAN VE HİKMET SAHİBİ ÖNDERİMİZİ EBEDİYETE UĞURLUYORUZ"

Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk.

'ASLA ZERRE TAVİZ VERMEDİ'

Zaman zaman Yavuzselim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha." dedi.

Ustaosmanoğlu, mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.