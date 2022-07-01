Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'den döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yurda döndü.
Gündem 01.07.2022, 00:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da İstanbul'a geldi.
Kaynak: AA
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