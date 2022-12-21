Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Geçtiğimiz Cuma günü TBMM’de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın sunumuyla başlayan görüşmeler komisyonlarda 36 gün Genel Kurul’da 12 gün boyunca sürdü. Sonuçta yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkemize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamalarından kanunlaşmasına kadar geçen sürede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

Genel Kurul’da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik bir olgunlukla müzakereleri yürüten milletvekillerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu görüşmeler boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2’nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca kez verilmiş yalanları ve iftiraları sürekli tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin milletin dertleriyle dertlendiğini kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir.

Bizim milletimize sözümüz bakidir. Eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik."

Ayrıntılar geliyor...