Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022'nin açılışında konuşuyor.
Gündem 09.12.2022, 12:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile İstanbul'da bir araya gelecek. Erdoğan, İstanbul'da ayrıca TRT World Forum'a da katılacak.
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak saat 11.00'de TRT World Forum'a katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra ise davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşecek.
Görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Ayrıntılar gelecek...
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