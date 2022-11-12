Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Kastamonumuzun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'de yaşayan vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturuyoruz. Bu ilçelerimizdeki tüm vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık. Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını büyük ölçüde onardık, insalarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sahadaki çalışmaları yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Bozkurt'da bize ifade edilen taleplerin başında doğal gaz geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza gereken talimatı verdik. Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu.

Ayrıntılar gelecek...