Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Gündem 07.10.2022, 14:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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|7
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|8
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|11. Alanyaspor
|8
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|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
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|8
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|7
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|7
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|17. Sivasspor
|8
|4
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|4
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|Takımlar
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|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
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|7
|10
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|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
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|9
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|7
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|7
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|18. Wolves
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|6
|19. Leicester City
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|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
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|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
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|10
|11. Celta Vigo
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|14. Getafe
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|7
|15. Real Valladolid
|7
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|16. Espanyol
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|5
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|7
|4
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|20. Elche
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