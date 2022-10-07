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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Gündem 07.10.2022, 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Ayrıntılar geliyor...

#erdoğan #Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni
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