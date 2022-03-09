Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Son grup toplantımızın yapıldığı 12 Ocak’tan bu yana TBMM Genel Kurulunda 31 adet kanun teklifi yasalaşmıştır. Bu tekliflerin 27’si uluslararası sözleşmedir. Diğerleri ise Nükleer Düzenleme Kanunu, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklerdir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinde üye seçimi, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin Meclis araştırma komisyonu raporu. Somali’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin uzatılması, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması raporu da Genel Kurul’da görüşülüp oylanmıştır.

Ukrayna’daki yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurulu bilgilendirmiştir. Dün kadına yönelik şiddetin araştırılması amaçlanan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmeleri tamamlanmış, bugün ve yarın da Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu Teklifi görüşmelerinin nihayete erdirilmesi planlanmaktadır.

Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda bakanlıklarımızın hizmet ve politikalarını milletvekillerimizle istişare ettiğimiz toplantılara, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızla devam edildi. Milletvekillerimizle artık gelenek haline getirdiğimiz 50-60 kişilik gruplar halindeki kahvaltılı istişare toplantılarımızın yeni turunu da sürdürüyoruz. Görüldüğü gibi milletvekilleri, grupları, komisyonları ve genel kuruluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor, üretiyor, ülkemize hizmet ediyor. Meclis çalışmalarına katkıda bulunan milletvekillerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum.

Milli iradenin tecelligahı bu gazi Meclis’i ne kadar iyi ve verimli çalıştırırsak milletimizin umutlarını o derece güçlü tutarız. Yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla demokrasimizi sürekli geliştirerek gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonumuzun rehberi ve taşıyıcısı haline dönüştürmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu konuda en önemli görevin de sizlere, grubumuza, Cumhur İttifakının Meclis’teki samimi ve sağlam işbirliğine düştüğünü asla unutmamalıyız. Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürenin kaldığını da dikkate alarak her anımızı, her günümüzü çok iyi değerlendirmeliyiz.

Hem Meclis çalışmaları hem Genel Merkez faaliyetleri hem illerimizdeki teşkilat programları ile partimizi sandıktaki 16’ncı zaferine hep birlikte hazırlayacak, hep birlikte taşıyacağız.

Emeğiniz, gayretiniz, fedakarlığınız, mücadeleniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sadece demokraside değil hayatın tabii akışı içinde de iktidarın olduğu yerde elbette muhalefet de bulunacaktır. Bizler kendi şahsi tarihimizde uzunca bir süre muhalefette verdiğimiz bir mücadelenin ardından iktidara gelmiş bir kadroyuz. Bunun için de siyasi muhalefeti önemli, gerekli, saygıdeğer bir vakıa olarak kabul ediyoruz. Türkiye’nin talihsizliği, uzunca bir süredir bu sıfatı hak edecek bir muhalefet liderliğinden, üslubundan, organizasyonundan, faaliyetinden mahrum bulunmasıdır. Karşımızda bırakın milleti, kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. Girdiği 16 seçimin istisnasız tamamında hezimete uğrayan CHP, kendini geliştirmek için en küçük bir gayret göstermemiş, tam tersine sürekli geriye gitmiştir. Şimdi bu CHP, güya peşine taktığı, hepsinin ismini açıkça zikretmeye cesaret dahi edemediği bir 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya bu ittifakla seçimi kazanarak ülkenin yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecek, bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek, böcek diyarı haline getireceklermiş. Biz iddialı bir insan olarak karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz, severiz. Ama en azından şu ana kadar karşımızdaki ittifakın ortaya koyduğu fotoğraf, bizi bu yönde motive etmek yerine kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah hayrete düşüyor. Daha masada hangi sırayla oturacaklarına, koridorda hangi sırayla yürüyeceklerine karar veremeyenlerin ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemde gereken hızlı, etkin, dirayetli, cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz.

Henüz yolun başında birbirlerine bu derece güvensizlik içinde olanlara milletimiz nasıl itimat edecek onu da bilemiyoruz. 28 Şubat ittifakının bugüne kadar karşı çıktıkları hususlara baktığımızda bunların Türkiye’nin bölgesel ve küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini, sınır ötesi harekatları ve terörle mücadeleyi bitireceklerini, Akdeniz, Ege ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bulunduğumuz her yerden çekileceklerini, ekonomiyi IMF’e teslim ederek çalışanları işsizliğe, insanları sefalete mahkum edeceklerini, savunma sanayiinin kritik projelerinin, nükleer güç santralinin, şehir hastanelerinin ve benzeri tüm büyük yatırımların kapısına kilit vuracaklarını, S400’leri geri verip, SİHA’ları silahsızlandıracaklarını, ATAK’ları atacaklarını, dünyanın gıptayla seyrettiği yap, işlet, devret projelerini yerle yeksan ve ülkeye bu hizmetleri verenleri doğduklarına pişman edeceklerini, velhasıl ülkemizi yeniden 1990’lı yılların sefaletine, hatta tek parti devrinin karanlığına döndüreceklerini anlıyoruz.

Daha şimdiden kalkıp işte bu dev yatırımları yapan müteahhitleri tehdit etmek suretiyle sakın ha diyen bir muhalefet mantığını dünyanın hiçbir yerinde görmedik, işitmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bütün bunlara karşı enflasyonu nasıl indirecekleri, PKK ve FETÖ’yle nasıl mücadele edecekleri başta olmak üzere milletin gerçek gündemiyle ilgili herhangi bir program ortaya koyduklarını görmedik, göremedik. Tek işleri koalisyon güzellemesi yapmak, bunu da öyle bir hararetle yapıyorlar ki sanırsınız Türkiye hükümetlerin ömürlerinin bir yılı bulmadığı, hiçbir programın bırakınız orta ve uzun vadeyi kısa vadeyi bile göremediği dönemlerden geçerek bu günlere gelmedi.

Daha Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olanlar, yönetim sistemi değişikliği gibi zorlu bir Meclis ve halkoylaması süreci gerektiren aşamaları atlayıp doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler. Ya sizin yaptığınız bu çalışmanın parlamentoda şu anda bir defa yeter sayınız var mı? Böyle bir şeyi şu anda bu parlamentodan çıkarmanız mümkün mü? Değil… Bu gülünç orta oyunu bile tek başına karşımızdakilerin milleti nasıl kandırmaya çalıştığını göstermeye kafidir.

Halbuki Türkiye’nin bölgemizde ve dünyada yaşanan krizler karşısında sergilediği güçlü yönetim iradesinin gerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bulunduğunu dost, düşman herkes kabul ediyor, teslim ediyor. Deseler ki biz bu imkanı ülkemizi her alanda daha ileri taşımak için kullanacağız, anlaşılabilir bir tutum diye bakar, politikalarımızı yarıştırırız. Gerçi bunlar eskiden beri karşı çıktıkları ne varsa, hayata geçtiğinde ondan en çok istifade etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir ekiptir.