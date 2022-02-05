Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile vatandaşlara hitap ediyor.
Gündem 05.02.2022, 14:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri
başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyor 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik.
Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor.
Ayrıntılar gelecek...
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