Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Millet Bahçemizin açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikteyiz.

"İçinde 5 bin kişilik konferans salonu bulunuyor"

Yıldırım Beyazıd'ın Hüseyin Gazi'nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor.

İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

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