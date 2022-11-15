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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gündem 15.11.2022, 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #KKTC
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