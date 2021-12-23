Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Gündem 23.12.2021, 23:37 23.12.2021, 23:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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