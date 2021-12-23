Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalının partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan birtakım ithamlarda bulunduğunu, davalının ifadelerinin müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu bildirdi.

Davalı tarafın sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını dile getiren Aydın, davanın kabulünü istedi.

Davaya konu konuşmanın TBMM'de yapıldığını belirten Aydın, "Grup toplantısında yapılan konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğu için müvekkilim cezai olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Yani başvuracağı tek yol eldeki manevi tazminat dosyasıdır. Bu nedenle manevi tazminat talebimizin tümden kabulünü istiyoruz." diye konuştu.