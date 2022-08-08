Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerbela şehitlerini andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Aşure Günü mesajıyla Kerbela şehitlerini andı.
Gündem 08.08.2022, 19:25
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
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