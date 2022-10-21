Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Gündem 21.10.2022, 22:14
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.
Kaynak: AA
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