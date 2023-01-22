Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kimsenin insafına bırakamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattını hizmete bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandıklarını belirterek "Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." dedi.

Kağıthane'ye Kağıttepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemediğini ifade eden Erdoğan, "Ülkenin ortak değeri olan bu şehri, her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tanesi ne diyor? 'Bunda sürücü yok mu?' Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun bir ay süreyle ücretsiz olacağının müjdesini de açılış konuşmasında duyurdu.