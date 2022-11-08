banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim verdi İsveç'ten o FETÖ'nün iadesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç başbakanı Ulf Kristersson ile ortan basın toplantısında konuştu.

Gündem 08.11.2022, 19:19 08.11.2022, 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim verdi İsveç'ten o FETÖ'nün iadesini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç başbakanı Ulf Kristersson ile ortan basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının destekçisidir. Savunma sanayiinde ülkemize uygulanan kısıtlamanın kaldırılması olumlu görülüyor.

Terörizmle mücadelede iş birliği, NATO'nun önemli ilkesidir. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik yapısını etkilemesi muhakkak engellenmelidir.

PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.

İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz.

Stratejik ortağımız İsveç'le her alanda gelişim sergilemek istiyoruz. Ticaret hacminiz rekor kırdı. 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz. Sayın Başbakanla bu konuları da konuştuk.

Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli, biz bu konuda daha hassas davranmasını bekliyoruz İsveç'in. Bunun yanında PKK, PYD, YGP terör örgütleri de var.

Biz 70 yıldır NATO'da bunun mücadelesini veriyoruz. İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü paçavralarıyla dolaşınca benim vatandaşım bunları görüyor.  Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. Eskiden kamuoyu araştırmalarında terör birinci çıkardı, artık sıralamaya bile neredeyse girmiyor. Biz de şimdi istiyoruz ki NATO'daki dostlarımızla dayanışma içinde olalım. Sadece İsveç'te mi var bu teröristler, hayır. Birçok Avrupa ülkesinde bu teröristler var. Buraları zemin edinmişler, yaşam sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var.

Ulf Kristersson'un konuşmasından satır başları:

Ankara'da olmak benim için bir şereftir. Türkiye-İsveç ilişkisinin her alanda ilerlemesini istiyoruz. Çok verimli bir görüşme yaptık sayın Erdoğan'la. Yüzyıllar öncesine dayanan bir ilişkimiz var Türkiye ile.

"PKK bir terör örgütüdür"

İsveç ve AB, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Hukuku yüceltmek amacıyla terör örgütleriyle mücadele etmek istiyoruz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu. Bu olay bizim içib hayati derecede önemli bir güvenlik meselesi. Elbette bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin de sorumluluklarını gözetiyor. Biz NATO üyeliğinin sorumluluğunun farkındayız.

Terörden en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye. 3'lü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.

Pek çok firma Türk ekonomisinde büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. Kaynak bulma ve ihracat için Türkiye'nin zengin bir yer olduğunu hissettik. Siyaset, iş kapılarının açılmasına imkan sağlayabilir.

Üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuk. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İsveç'in tutumu; terörle mücadele etmek. Türkiye terörden çok fazla mağdur oldu. İsveç de bunu biliyor. NATO iş birliğinin bir ayağının terörle mücadele olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Kaynak: TRT Haber

#Recep tayyip erdoğan #kristersson #İsveç
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4
banner23