Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görev yapacak bir polis memurunun aracının altına bomba yerleştirildi. Polisin dikkati sayesinde patlayıcı hızlıca etkisiz hale getirilirken, teröristleri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingini kana bulama hazırlığı yapan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.
MİTİNGDE GÖREV YAPACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; teröristler, çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.
Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.
POLİSİN PATLAYICIYI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ
Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.
PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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