Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni (dayısının oğlu), Mehmet Mutlu 64 yaşında vefat etti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mehmet Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve kalp damarlarına stent takılmıştı. Taburcu olan Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum dayısı Kemal Mutlu'nun oğlu olan Mehmet Mutlu Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu'nun başkanlığını yapıyordu.

Çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması için çabalayan Mutlu, Türk Dünyası ve deprem bölgesindeki çocuklar için yaptığı faaliyetlerle tanınıyordu.

İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN TAZİYE MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu’yu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.