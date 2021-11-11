Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltında
İstanbul'un seyir noktalarından biri olan Çamlıca Kulesi'ne çıkan ve buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri iddia edilen İsrailli çift gözaltına alındı.
İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail uyruklu çift, polis tarafından gözaltına alındı.
Dün meydana gelen olayda iddiaya göre, yeni yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf videolarını çektikleri ileri sürüldü. Çekim sırasında kendi aralarında konuşan çiftin, kayıt yaptıkları sırada Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğu öne süren bir kule görevlisi, olayı polise aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, N.O. ve M.O’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftin, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. N.O. ile M.O’nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Gazete Duvar
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