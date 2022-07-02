Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programlarına erteleme

Gürkan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir yurt dışı programı geçirdiğini ve kendisinin de tensipleriyle Bursa'daki törenlerin ertelendiğini söyledi.

Davut Gürkan, söz konusu programların daha sonra belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacağı duyurulmuştu.