Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa teklifine Adalet Bakanı'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanun teklifine karşı teklifte bulunarak ''Eğer dürüstsen gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum'' çıkışının ardından Adalet Bakanı Bozdağ'dan jet yanıt geldi. Bekir Bozdağ, ''Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz.'' dedi.

Erdoğan "Arkadaşlarıma talimatı bugün, burada veriyorum. Çalışmaları süratle hazırlayıp önümüze getirecekler. Gerisi CHP ve onun başındaki partinin bileceği iş" ifadelerini kullanmıştı.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLIYORUZ'

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.