Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.
Gündem 29.06.2022, 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
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