Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılı: Zirveden zirveye koştu

Pandemi sürecinde online yürüttüğü diplomasi maratonunu bu yıl tekrar yurt dışı seyahatlere dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de 14 yurt dışı seyahat gerçekleştirdi.

2021 maratonunu Belçika ile açan Erdoğan, finali Katar ile yaptı. Erdoğan, pandemi gölgesindeki programlarına NATO ve G-20 gibi zirvelerini de sığdırdı.

Bu yıl ilk yurt dışı ziyaretini NATO için haziranda Brüksel’e yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde New York’ta 76. BM Genel Kurulu’na, ekimde ise Roma’da düzenlenen G-20 zirvelerine katıldı.

TÜRKİYE'DEKİ ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenen zirvelere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu’nda Haiti, Kosova, Kenya, Karadağ liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eski Almanya Başbakanı Angele Merkel’le veda ziyaretinde bir araya gelen Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne de katıldı. Cumhurbaşkanı son olarak İstanbul’da 3. Türkiye-Afrika zirvesine katılarak toplantıya katılan 16 Afrikalı liderle temaslarda bulundu.

KARDEŞ DİYARLARA 4 DEFA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 rotasında kardeş ülkeler de önemli bir yer tuttu. 2 defa Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 defa Türkmenistan, 1 defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu kapsamında Nijerya, Angola ve Togo’ya çıkarma yaptı.

RUSYA’YA KRİTİK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı temaslarını kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de bir araya geldi.

EN SON KATAR’DA

Yurt dışı temasları çerçevesinde 2021’de dört kıtada 14 ülkeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, senenin son ziyaretini ise Katar’a gerçekleştirdi.