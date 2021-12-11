Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık koleksiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar tesislerin açılışını yaparken kullandığı makas ve kurdeleler, Beştepe'de sergilendi.
Gündem 11.12.2021, 16:41 11.12.2021, 16:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılış ve temel atmalarını gerçekleştirdiği tesislerde kullandığı 800'ü aşkın makas ve kurdele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazeteciler için sergilendi.
Koleksiyonun ilk parçası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül 2003'te Rize Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kullandığı makas oldu.
Serginin son parçasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullandığı makas oluşturdu.
Serginin, yakın zamanda açılışı yapılan diğer makas ve kurdelelerle büyüyeceği ayrıca birçok açılışın ise buton kullanılarak gerçekleştirildiği öğrenildi.
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